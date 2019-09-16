В Раде планируют разработать новый вариант Избирательного кодекса

В парламенте планируют разработать новый вариант Избирательного кодекса. Об этом заявил председатель ВР Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

"Скорее всего будет новый вариант избирательного кодекса: или доработанный или новый вариант. С одной стороны, надо сделать качественный проект, по которому после этого можно будет проводить выборы в Украине. Но на это уйдет некоторое время. Сказать, что это будет скоро - не совсем корректно будет", - заявил Разумков.

Отвечая на вопрос, спикер отметил, что новый кодекс сохранит пропорциональную избирательную систему с открытыми списками.

"Я думаю, что пропорциональную систему как раз и ожидают люди. Если верить социсследованиям, если я не ошибаюсь, 66% считают необходимым, чтобы выборы проходили по пропорциональной системе", - добавил он.

Напомним, народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что новый Избирательный кодекс, который ветировал президент Владимир Зеленский, будет пересматриваться.

Как писало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский объяснил вето Избирательного кодекса. Он внес в Верховную раду текст предложений к новому Избирательному кодексу по открытым спискам.

В предложениях отмечено, что Избирательный кодекс содержит положения, которые не соответствуют Конституции Украины, а также не учитывают последние изменения в избирательное законодательство.

Ранее сообщалось, что спикер Верховной рады 8 созыва Андрей Парубий в конце августа подписал законопроект о новом Избирательном кодексе.