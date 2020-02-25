В Раде планируют принять цифровой и медицинский кодексы

На протяжении 2020 года в Верховной раде планируют работать над изменениями в Конституцию, а также принять ряд новых кодексов. Об этом заявил первый заместитель спикера парламента Руслан Стефанчук, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, среди приоритетов деятельности парламента на 2020 год - принятие 6 кодексов: медицинского кодекса, цифрового кодекса Украины, кодекса об административных процедурах, кодекса судопроизводства Украины, кодекса электронных коммуникаций и кодекса об админпроступках.

"Рекодификация существующих кодифицированных актов: Гражданский кодекс, жилищный кодекс, кодекс о недрах, уголовный кодекс Украины", - говорится в презентации плана работ на 2020 год.

Кроме того, среди первоочередных законопроектов есть закон о медиа, о труде и о публичных электронных реестрах, закон о страховой медицине, а также законодательство о международном сотрудничестве Украины в области налогообложения.

"Первый блок - это изменения в Конституцию Украины. Это сокращение депутатов до 300, (законопроект - ред.) о законодательной инициативе народа. Еще одна инициатива - вопрос децентрализации", - заявил Стефанчук.

Напомним, ранее Комитет парламента по вопросам бюджета рекомендовал Верховной раде согласовать Бюджетный кодекс с законом об уголовных проступках.

Также РБК-Украина сообщало, что 21 ноября правительство внесло в Верховную раду законопроекты об изменениях к закону о Высшем антикоррупционном суде, Налоговом, Таможенном и Бюджетном кодексах в связи с принятием закона об уголовных проступках.