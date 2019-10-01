В Раде до конца года предложат проект изменений в УПК

Фото: Денис Монастырский (facebook.com Наталья Мамченко)

Комитет планирует предложить этот законопроект до конца года

Профильный комитет парламента подготовить системный законопроект изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Украины. Об этом сообщил председатель комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, комитет планирует предложить этот законопроект до конца года.

"Мы видим способность комитета проработать правки, которые были представлены (в законопроекте № 1009 - ред.), и готовы рассмотреть в рамках отдельной рабочей группы, и подать согласованный системный законопроект об изменениях в УПК. Я думаю, что мы должны взять на себя обязательства к концу года предложить согласованные комитетом предложения изменений в УПК ", - заявил Монастырский.

Напомним, ранее комитет Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту рассмотреть проект закона о прослушке народных депутатов во втором чтении. В законопроект внесли 59 правок.

Ранее РБК-Украина сообщало, что комитет Верховной рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития принял решение по законопроекту о столице. Комитет рекомендовал ВРУ рассмотреть законопроект №2143-3 в первом чтении принять за основу.