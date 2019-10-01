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У Раді планують запропонувати проект змін до КПК

Новини » Політика    01.10.2019 - 18:48
У Раді планують запропонувати проект змін до КПК
Фото: Денис Монастирський (facebook.com Наталія Мамченко)

Комітет планує запропонувати цей законопроект до кінця року

Профільний комітет парламенту підготувати системний законопроект змін в Кримінально-процесуальний кодекс України. Про це повідомив голова комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, комітет планує запропонувати цей законопроект до кінця року.

"Ми бачимо здатність комітету опрацювати правки, які були представлені (в законопроекті № 1009 - ред.), і готові розглянути в рамках окремої робочої групи, та подати погоджений системний законопроект про зміни до КПК. Я думаю, що ми повинні взяти на себе зобов'язання до кінця року запропонувати погоджені комітетом пропозиції змін до КПК ", - заявив Монастирський.

Нагадаємо, раніше комітет Верховної ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту розглянути проект закону про прослуховування народних депутатів у другому читанні. В законопроект внесли 59 правок.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що комітет Верховної ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку ухвалив рішення щодо законопроекту про столицю. Комітет ВРУ рекомендував розглянути законопроект №2143-3 в першому читанні прийняти за основу.

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