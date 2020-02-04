В Раде перепишут не поддержанные КСУ законопроекты Зеленского

Фото: Александр Корниенко (РБК-Украина)

Парламент предложит в течении 30 дней новую редакцию или альтернативные законопроекты

Профильный комитет Верховной рады в течении месяца должен предложить новую редакцию законопроектов президента Владимира Зеленского, которые не были поддержаны в Конституционном суде Украины (КСУ). Об этом заявил первый заместитель фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина

Так, нардеп объяснил судьбу законопроектов, которые не были признаны судом как конституционные.

"Комитет предлагает 30 дней дать депутатам на внесение новой редакции или альтернативных. Я думаю, что дальше депутаты будут определяться. Или субъект внесения, то есть президент может дать другую версию проекта или 150 депутатов могут дать другую версию", - заявил Корниенко.

Напомним, семь законопроектов авторства Владимира Зеленского поступили на рассмотрение в КСУ 9 сентября. Законопроекты предусматривают внесение изменений в Конституцию Украины.

Ранее РБК-Украина писало, что Конституционный суд Украины признал неконституционным законопроект президента Владимира Зеленского о лишении нардепов мандата за прогулы и "кнопкодавство"

Также КСУ признал неконституционным законопроект о закреплении в Конституции права президента назначать глав Государственного бюро расследований (ГБР) и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).