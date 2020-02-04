У Раді перепишуть не підтримані КСУ законопроекти Зеленського

Фото: Олександр Корнієнко (РБК-Україна)

Парламент запропонує протягом 30 днів нову редакцію або альтернативні законопроекти

Профільний комітет Верховної ради протягом місяця повинен запропонувати нову редакцію законопроектів президента Володимира Зеленського, які не були підтримані в Конституційному суді України (КСУ). Про це заявив перший заступник фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна

Так, нардеп пояснив долю законопроектів, які не були визнані судом як конституційні.

"Комітет пропонує 30 днів дати депутатам на внесення нової редакції або альтернативних. Я думаю, що далі депутати будуть визначатися. Або суб'єкт внесення, тобто президент може дати іншу версію проекту або 150 депутатів можуть дати іншу версію", - заявив Корнієнко.

Нагадаємо, сім законопроектів авторства Володимира Зеленського надійшли на розгляд до КСУ 9 вересня. Законопроекти передбачають внесення змін до Конституції України.

Раніше РБК-Україна писало, що Конституційний суд України визнав неконституційним законопроект президента Володимира Зеленського про позбавлення нардепів мандата за прогули і "кнопкодавство"

Також КСУ визнав неконституційним законопроект про закріплення в Конституції права президента призначати голів Державного бюро розслідувань (ДБР) і Національного антикорупційного бюро (НАБУ).