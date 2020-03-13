В Раде перенесут слушания по деоккупации Крыма

В Верховной раде планируют перенос парламентских слушаний по деоккупации Крыма. Об этом заявил глава Верховной рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, это связано с введением карантинных мероприятий в парламенте из-за пандемии коронавируса.

"Планируется перенос. Согласно тому распоряжению, которое было вчера выдано. Отменяются даты. Другие даты будут определяться дополнительно. Круглые столы, общественные слушания, парламентские слушания. Мы ограничиваем доступ к заседаниям комитетов. Заседания комитетов будут транслироваться", - заявил Разумков.

Напомним, парламент вернется к обычному режиму работы после того, как ситуация с распространением коронавируса пойдет на спад. По словам спикера, ограничения в работе ВР будут совпадать с постановлением Кабмина.

Как писало РБК-Украина, на время действия карантина в Верховную раду будет допускаться ограниченное количество представителей СМИ, которые получат дополнительные бейджи для аккредитации. Глава Рады подчеркнул, что в парламент будут пропускать ограниченное количество журналистов.

Так, спикер ВР подписал распоряжение "О дополнительных мерах по предупреждению возникновения острой респираторной болезни". Отмечалось, что до 3 апреля будет ограничен допуск в парламент.

Подчеркнем, с 12 марта в Украине действует карантин из-за коронавируса. Правительство решило, что до 3 апреля в Украине будут закрыты все школы, детсады, вузы. Также действует запрет на проведение массовых мероприятий.