У Раді перенесуть слухання щодо деокупації Криму

У Верховній раді планують перенесення парламентських слухань щодо деокупації Криму. Про це заявив глава Верховної ради Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, це пов'язано із запровадження карантинних заходів у парламенті через пандемію коронавірусу.

"Планується перенесення. Згідно того розпорядження, яке було вчора видано. Скасовуються дати. Інші дати будуть визначатись додатково. Круглі столи, громадські слухання, парламентські слухання. Ми обмежуємо доступ до засідань комітетів. Засідання комітетів будуть транслюватись", - заявив Разумков.

Нагадаємо, парламент повернеться до звичайного режиму роботи після того, як ситуація з поширенням коронавіруса піде на спад. За словами спікера, обмеження в роботі ВР будуть збігатися з постановою Кабміну.

Як писало РБК-Україна, на час дії карантину в Верховну раду буде допускатися обмежена кількість представників ЗМІ, які отримають додаткові бейджи для акредитації. Глава Ради підкреслив, що в парламент будуть пропускати обмежена кількість журналістів.

Так, спікер ВР підписав розпорядження "Про додаткові заходи щодо попередження виникнення гострої респіраторної хвороби". Зазначалося, що до 3 квітня буде обмежений допуск до парламенту.

Підкреслимо, з 12 березня в Україні діє карантин через коронавірус. Уряд вирішив, що до 3 квітня в Україні будуть закриті всі школи, дитсадки, виші. Також діє заборона на проведення масових заходів.