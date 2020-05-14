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В Раде перенесли рассмотрение закона о новом типе градостроительной документации

Новости » Политика     14.05.2020 - 15:56
В Раде перенесли рассмотрение закона о новом типе градостроительной документации
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Аграрный комитет в пятницу продолжит рассматривать закон во втором чтении

Комитет по вопросам аграрной и земельной политики перенес на пятницу, 15 мая, рассмотрение законопроекта №2280 по планированию использования земель, предусматривающий введение нового типа градостроительной документации. Об этом сообщает информационное управление Верховной рады.

Отметим, что проектом предусматривается урегулирование вопросов установления границ общин и комплексное пространственное планирование территорий общин, которое отменяет необходимость разработки нескольких, родственных по содержанию видов градостроительной документации и документации по землеустройству.

"Во время заседания... принято решение рассмотрение подготовленного ко второму чтению проекта закона о внесении изменений в Земельный кодекс Украины и других законодательных актов по планированию использования земель №2280 и обсуждения актуальных вопросов законодательного регулирования рынка молока и молочных продуктов перенести на следующее заседания комитета", - сказано в сообщении.

Продолжение заседания состоится 15 в 11:00 в режиме видеоконференции.

Напомним, в декабре 2019 года ВР приняла за основу в первом чтении законопроект №2280, документ поддержали 265 депутатов парламента.

Как писало РБК-Украина, ранее в правительстве объяснили новации законопроекта №2280 и заявили, что нововведение законопроекта должно убрать коррупционные факторы.

Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины децентрализацияВерховная Рада
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