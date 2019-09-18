В Раде ожидают подписания изменений в закон о ВАКС в ближайшие дни

Фото: Галина Янченко (facebook.com gotrudovi)

Сегодня ВР приняла данный закон во втором чтении

Глава Верховной рады Дмитрий Разумков и президент Владимир Зеленский должны подписать законопроект №1025 о начале работы Высшего антикоррупционного суда в течение нескольких дней. Об этом заявила заместитель главы комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко, передает корреспондент РБК-Украина.

Нардеп надеется, что это вопрос нескольких дней.

"Я надеюсь, что вопрос нескольких дней для того, чтобы законопроект закончил процедуру, то есть был подписан председателем ВР и президентом. Мы ожидаем подпись председателя ВР и президента", - заявила Янченко.

Парламентарий отметила, что в Высшем антикоррупционном суде работает лишь 38 судей.

"Около 3500 дел, которые планировали передать это просто нереалистичный объем для такого учреждения. Мы предложили сосредоточиться только на делах НАБУ и САП. Это около 200 дел по топ-чиновникам, это миллиардные хищения", - добавила она.

Депутат выразила надежду, что заседания ВАКС по делам топ-коррупционеров будут происходить чаще чем раз в месяц, как в других судах.

"Мы ожидаем, что ВАКС будет рассматривать не раз в 2-3 месяца, а это будут более регулярные судебные заседания", - добавила она.

Напомним, Рада внесла изменения в закон о Высшем антикоррупционном суде: парламент принял во втором чтении законопроект президента Владимира Зеленского №1025. За принятие законопроекта проголосовали 323 парламентария.

Предусматривается, что подсудность ВАКС распространяется на уголовные производства, сведения по которым об уголовном правонарушении в ЕРДР внесены со дня начала работы ВАКС; на уголовные производства, расследование которых ведет НАБУ и завершено прокурорами САП до начала работы ВАКС, а также со дня начала работы нового суда.

Так, парламент принял данный закон за основу в первом чтении 10 сентября.

Как писало РБК-Украина ранее, президент Украины Владимир Зеленский предлагал ВР внести изменения в закон о Высшем антикоррупционном суде (ВАКС). Глава государства определил его как безотлагательный.