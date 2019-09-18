У Раді очікують підписання змін до закону про ВАКС у найближчі дні

Фото: Галина Янченко (facebook.com gotrudovi)

Сьогодні ВР ухвалила даний закон у другому читанні

Голова Верховної ради Дмитро Разумков та президент Володимир Зеленський мають підписати законопроект №1025 про початок роботи Вищого антикорупційного суду впродовж кількох днів. Про це заявила заступник голови комітету ВР з питань антикорупційної політики Галина Янченко, передає кореспондент РБК-Україна.

Нардеп сподівається, що це питання кількох днів.

"Я сподіваюсь, що питання кількох днів для того, щоб законопроект закінчив процедуру, тобто був підписаний головою ВР і президентом. Ми очікуємо на підпис голови ВР і президента", - заявила Янченко.

Парламентар зазначила, що у Вищому антикорупційному суді працює лише 38 суддів.

"Близько 3,5 тисяч справ, які планували передати це просто нереалістичний обсяг для такої установи. Ми запропонували зосередитись лише на справах НАБУ і САП. Це близько 200 справ по топ-чиновниках, це мільярдні розкрадання", - додала вона.

Депутат висловила сподівання, що засідання ВАКС щодо справ топ-корупціонерів відбуватимуться частіше ніж раз на місяць, як в інших судах.

"Ми очікуємо, що ВАКС буде розглядати не раз на 2-3 місяці, а це будуть більш регулярні судові засідання", - додала вона.

Нагадаємо, Рада внесла зміни до закону про Вищий антикорупційний суд: парламент прийняв у другому читанні законопроект президента Володимира Зеленського №1025. За ухвалення законопроекту проголосували 323 парламентарія.

Передбачається, що підсудність ВАКС поширюється на кримінальні провадження, відомості за якими про кримінальне правопорушення в ЄРДР внесені з дня початку роботи ВАКС; на кримінальні провадження, розслідування яких веде НАБУ і завершено прокурорами САП до початку роботи ВАКС, а також з дня початку роботи нового суду.

Так, парламент ухвалив цей закон за основу в першому читанні 10 вересня.

Як писало РБК-Україна раніше, президент України Володимир Зеленський пропонував ВР внести зміни до закону про ВАКС. Глава держави визначив його як невідкладний.