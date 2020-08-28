В Раде ответили на решение КС по Сытнику: уволить может только Зеленский

Фото: Артем Сытник (РБК-Украина)

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник продолжает занимать свою должность на законных основаниях, несмотря на решение Конституционного суда. Уволить главу НАБУ может только президент Владимир Зеленский.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал первый замглавы комитета Рады по антикоррупционной политике Ярослав Юрчишин.

"Сытник вполне легитимный директор НАБУ до того момента, пока указ о его отставке не будет подписан президентом Зеленским. Конституционный суд не имеет полномочий его уволить. Он может признать, что определенный акт соответствует Конституции или нет и предложить какие-то решения, чтобы эту ошибку исправить", - уточнил депутат.

Член парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Александра Устинова отметила, что такое решение было принято "впервые в истории Украины". По ее словам, раньше КСУ оставлял без рассмотрения указы президента о персональном назначении.

"Такого не было за все годы независимости. Потому что есть определенная коллизия: такие указы теряют силу в тот самый момент, когда человек вступает в должность. То есть, когда Сытник стал директором НАБУ, указ о его назначении утратил свое действие. Его невозможно было оспаривать. Поэтому раньше все подобные представления оставались без рассмотрения", - объяснила нардеп.

Юрчишин добавил, что на данный момент только президент Владимир Зеленский может уволить директора НАБУ.

"Как он будет выполнять решение КСУ пока не понятно. Или он сразу уволит Сытника или он предложит изменения в закон, а до момента их принятия оставит Сытника на должности. Это полностью в его полномочиях, так что мяч на поле Зеленского", - отметил депутат.

Он уточнил, пока неизвестно будет ли собираться на внеочередное заседание комитет Верховной рады по вопросам антикоррупционной политики. Следующее плановое заседание назначено на среду, 2 сентября.

Напомним, Конституционный суд признал неконституционным назначение Артема Сытника директором НАБУ.

В комментарии РБК-Украина представитель президента в КСУ Федор Вениславский заявил, что сейчас нет механизма назначения нового директора НАБУ вместо Сытника, так как для этого необходимы законодательные изменения.

В то же время в НАБУ заявили, что решение КСУ не означает, что Сытник прекращает полномочия директора Бюро.