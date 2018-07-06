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В Раде оценили вероятность роспуска парламента

НовостиПолитика    06.07.2018 - 09:14
Фото: парламент (РБК-Украина)
Фото: парламент (РБК-Украина)

Порошенко, согласно Конституции, до 30 сентября может распустить Раду

В Верховной раде Украины считают маловероятным роспуск парламента. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Хрупкая коалиция: из-за чего рассорились "Народный фронт" и "Блок Петра Порошенко".

Так, в кулуарах Рады считают, что одним из самых простых способов для роспуска парламента может стать официальное заявление фракции БПП о выходе из коалиции. Вместе с тем, источники РБК-Украина и в БПП, и в НФ, и в группе "Відродження" считают маловероятным такое развитие событий.

"80%, что не будет роспуска. 20% - что будет. Это не выгодно на сегодняшний день никому", - заявил источник РБК-Украина в группе "Відродження".

Кроме того, по словам представителя НФ, на роспуск Рады нет никаких шансов. 

Вместе с тем, президент Украины Петр Порошенко, согласно Конституции, до 30 сентября - за полгода до выборов президента - может распустить Раду. 

Напомним, ранее сообщалось, что В  НФ и БПП исключают досрочные выборы в Раду.

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Теги публикации: Народный фронт, выборы, Верховная Рада, Блок Петра Порошенко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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