В Раде оценили вероятность роспуска парламента

Порошенко, согласно Конституции, до 30 сентября может распустить Раду

В Верховной раде Украины считают маловероятным роспуск парламента. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Хрупкая коалиция: из-за чего рассорились "Народный фронт" и "Блок Петра Порошенко".

Так, в кулуарах Рады считают, что одним из самых простых способов для роспуска парламента может стать официальное заявление фракции БПП о выходе из коалиции. Вместе с тем, источники РБК-Украина и в БПП, и в НФ, и в группе "Відродження" считают маловероятным такое развитие событий.

"80%, что не будет роспуска. 20% - что будет. Это не выгодно на сегодняшний день никому", - заявил источник РБК-Украина в группе "Відродження".

Кроме того, по словам представителя НФ, на роспуск Рады нет никаких шансов.

Вместе с тем, президент Украины Петр Порошенко, согласно Конституции, до 30 сентября - за полгода до выборов президента - может распустить Раду.

Напомним, ранее сообщалось, что В НФ и БПП исключают досрочные выборы в Раду.