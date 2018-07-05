В НФ и БПП исключают досрочные выборы в Раду

До 30 сентября у Порошенко есть юридическая возможность распустить Раду

В "Народном фронте" (НФ) и Блоке Петра Порошенко (БПП) исключают досрочные выборы в Верховную раду Украины. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Курс на выборы: сможет ли Верховная рада назначить новых членов ЦИК".

Как говорится в материале, несколько собеседников РБК-Украина, осведомленных с планами Банковой, уверяют, что разговоры о проведении досрочных парламентских выборов на осень имеют место. Вместе с тем, источники издания в близком к президенту окружении утверждают, что вариант с досрочными выборами "окончательно сняли с рассмотрения из-за принципиального неодобрения со стороны Запада".

А в НФ называют чушью слухи о досрочных выборах.

"Президент уже полтора года пугает нас досрочными выборами", - сказал изданию один из руководителей "Народного фронта".

Вместе с тем, до 30 сентября у Порошенко есть юридическая возможность распустить Раду.

Напомним, ранее сообщалось, что по информации источников РБК-Украна, НФ не хочет голосовать за ЦИК из-за возможных досрочных выборов.