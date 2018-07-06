Социальные страницы
Курси валют
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.37
Межбанк BID 26.35
НБУ 2642.98
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.86
Межбанк BID 30.84
НБУ 3094.66
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.37
Межбанк BID 26.35
НБУ 2642.98
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.86
Межбанк BID 30.84
НБУ 3094.66
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Раді оцінили ймовірність розпуску парламенту

НовиниПолітика    06.07.2018 - 09:14
Фото: парламент (РБК-Україна)
Фото: парламент (РБК-Україна)

Порошенко, згідно з Конституцією, до 30 вересня може розпустити Раду

У Верховній раді України вважають малоймовірним розпуск парламенту. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Крихка коаліція: через що посварились "Народний фронт" і "Блок Петра Порошенка".

Так, в кулуарах Ради вважають, що одним із найпростіших способів для розпуску парламенту може стати офіційна заява фракції БПП про вихід з коаліції. Разом з тим, джерела РБК-Україна і БПП, і в НФ, і в групі "Відродження" вважають малоймовірним такий розвиток подій.

"80%, що не буде розпуску. 20% - що буде. Це не вигідно на сьогоднішній день нікому", - заявило джерело РБК-Україна у групі "Відродження".

Крім того, за словами представника НФ, на розпуск Ради немає жодних шансів.

Разом з тим, президент України Петро Порошенко, згідно з Конституцією, до 30 вересня - за півроку до виборів президента - може розпустити Раду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в НФ і БПП виключають дострокові вибори в Раду.

У Раді сьогодні відбудеться година запитань до уряду Мюллер збільшив штат, оскільки розслідування втручання РФ у вибори просувається
Теги публікації: Народний фронт, выборы, Верховна Рада, Блок Петра Порошенка  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
День Національної поліції України: як у Києві пройшли урочисті заходи (фоторепортаж)
"Ставали на коліна": у посольстві США до Героя України Ігоря Гордійчука вишикувалася черга
Стала відома причина смерті відомого гумориста і зірки КВК
"Немає там на що дивитися": Маркевич розкритикував збірну Росії
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся