У Раді оцінили ймовірність розпуску парламенту

Порошенко, згідно з Конституцією, до 30 вересня може розпустити Раду

У Верховній раді України вважають малоймовірним розпуск парламенту. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Крихка коаліція: через що посварились "Народний фронт" і "Блок Петра Порошенка".

Так, в кулуарах Ради вважають, що одним із найпростіших способів для розпуску парламенту може стати офіційна заява фракції БПП про вихід з коаліції. Разом з тим, джерела РБК-Україна і БПП, і в НФ, і в групі "Відродження" вважають малоймовірним такий розвиток подій.

"80%, що не буде розпуску. 20% - що буде. Це не вигідно на сьогоднішній день нікому", - заявило джерело РБК-Україна у групі "Відродження".

Крім того, за словами представника НФ, на розпуск Ради немає жодних шансів.

Разом з тим, президент України Петро Порошенко, згідно з Конституцією, до 30 вересня - за півроку до виборів президента - може розпустити Раду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в НФ і БПП виключають дострокові вибори в Раду.