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В Раде оценили вероятность масштабной кибератаки уровня вируса Petya

Автор: Олег Черныш

На сегодня Украине вряд ли угрожает масштабная кибератака, как произошло в 2017 году с вирусом Petya. За четыре года в стране существенно повысился уровень кибербезопасности.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Война вирусов. Готова ли Украина к кибератакам и что грозит "цифровому государству".

Отметим, сейчас 90% кибератак в Украине идут на частный сектор и имеют локальный характер. Поэтому замглавы цифрового комитета Рады Александра Федиенко сомневается в повторении атаки такого масштаба как вирус Petya.

"Такие широкополосные атаки, как Petya, маловероятно провести сейчас. Я лично не вижу угрозы проведения такой глобальной атаки", - отметил он.

В то же время заместитель секретаря СНБО Андрей Демедюк говорит, что спустя почти четыре года в Украине существенно повысился уровень кибербезопасности. В том числе, созданы и эффективно работают соответствующие подразделения в Нацбанке, Минобороны и Мининфраструктуры.

Отметим, 27 июня 2017 года в ходе масштабной хакерской атаки тысячи серверов как государственных, так и частных предприятий Украины оказались заражены вирусом Petya (он же NotPetya). Он распространялся через обновление популярной бухгалтерской программы.

Всего за пару часов о он "положил" сайты крупных банков, энергетических компаний, почтовых сервисов, объектов инфраструктуры и многих других ресурсов. По данным Государственной службы спецсвязи и защиты информации, эта кибератака нанесла экономике ущерб на около 10 млрд долларов. Украинская сторона связывает атаку вируса Petya с Россией.

Напомним, ранее СБУ заблокировала масштабную кибератаку на правительственные ресурсы Украины. По данным спецслужбы, ее провели хакеры из группировки Armageddon, которая подконтрольна ФСБ России.

А в СНБО в комментарии РБК-Украина рассказали, что в феврале Россия осуществила кибератаку на Украину в ответ на санкции против нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака.

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