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В Раде отложили возврат акцизов на топливо

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Украина, Среда 07 сентября 2022 09:02
В Раде отложили возврат акцизов на топливо Фото: Рада пока не будет рассматривать возврат акцизов на топливо (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Комитет Верховной рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики пока не будет рассматривать проект закона о возврате акцизов на топливо. Причина - слишком большое количество поданных поправок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена финансового комитета Ярослава Железняка в Telegram.

"Законопроекта о возвращении акцизов на топливо №7668-д не будет сегодня на комитете. Не свели таблицу из-за количества поправок. Соответственно на ближайшем пленарном заседании его тоже не будет", - написал депутат.

Верховная рада 30 августа приняла в первом чтении законопроект о возврате акцизов на бензин, дизель и автогаз. Акцизы на бензин и дизель составят 100 евро за 1000 литров, на автогаз - 52 евро за 1000 литров

Напомним, глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью РБК-Украина сказал, что украинские власти решили частично вернуть акцизы на топливо, отмененные весной 2022 года. В то же время НДС останется на уровне 7%, а не 20%, как было до войны.

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