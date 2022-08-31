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Ставка НДС на топливо останется без изменений, акциз вернут, - Гетманцев

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Украина, Среда 31 августа 2022 10:14
Ставка НДС на топливо останется без изменений, акциз вернут, - Гетманцев Фото: глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский, Александр Белоус

Украинские власти решили частично вернуть акцизы на топливо, отмененные весной 2022 года. В то же время НДС останется на уровне 7%, а не 20%, как было до войны.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Да, правительство предлагает восстановить акциз, а НДС оставить на уровне 7%", - сказал он.

По его мнению, идея отменить налоги на топливо в свое время была "очень противоречива". "Я тогда выступал категорически против, но в команде было принято решение отменить", - отметил депутат.

Гетманцев считает, что дальнейшее развитие событий подтвердило, что таким образом невозможно было урегулировать цену.

"Она все равно вышла из-под контроля, возник дефицит. Но так или иначе, на сегодня ситуация стабилизировалась, вопрос восстановления этих налогов является актуальным. Нам необходимо финансировать те же самые разрушенные инфраструктурные объекты. На это нет денег, а этот акциз является источником финансирования таких объектов", - сказал депутат.

Напомним, 30 августа Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о возврате акцизов на бензин, дизель и автогаз. Акцизы на бензин и дизель составят 100 евро за 1000 литров, на автогаз - 52 евро за 1000 литров

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