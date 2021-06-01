UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Раде объявили об исключении Шевченко из фракции "Слуга народа"

Автор: Юлия Струк

В Верховной раде объявили об исключении народного депутата Евгения Шевченко из фракции "Слуга народа". Объявление зачитал первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

"Согласно с решением фракции "Слуга народа" от 24 мая, сообщаю об исключении из состава депутатской фракции народного депутата Шевченко Евгения Владимировича", - сообщил Стефанчук.

Напомним, в конце мая из СН исключили народного депутата Евгения Шевченко.

Соответствующее решение принято большинством голосов.

Отметим, 20 апреля Шевченко провел встречу с главой Беларуси в его кабинете. Было обнародовано видео с этой встречи. Лукашенко заявил, что "оказывается, есть в Украине люди, которые уважают Беларусь", на что Шевченко ему ответил, что не просто уважают, "а любят и ценят".

После этого "Слуга народа" потребовала у нардепа объяснений из-за встречи с Лукашенко.

Более того, парламентарий одобрительно отнесся к задержанию основателя Nexta Романа Протасевича и выразил уважение к "государственности" Беларуси.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Слуга народаРуслан СтефанчукЕвгений Шевченко