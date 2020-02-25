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У Раді пояснили значення місцевих префектів

Новини » Політика     25.02.2020 - 13:17
У Раді пояснили значення місцевих префектів
Фото: Олександр Корнієнко (РБК-Україна)

Нагляд може реалізуватись у вигляді листувань, порад, якихось інтервенцій префекта не судового характеру

В запропонованій реформі децентралізації префекти не будуть впливати на прийняття рішень місцевих органів влади. Про це заявив перший заступник фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, префект може отримати право першочергового отримання інформації про рішення місцевого самоврядування.

"Префект - це просто одна з запропонованих моделей. Тут головне знайти той унікальний рецепт за яким він працюватиме в Україні. Зрозуміло, що в нас є дуже глибокі традиції народовладдя в країні, демократія і вільні люди. А будь-який нагляд сприймається як щось негативне і така думка в народі, що "от за нами будуть наглядати", - вважає він.

Корнієнко зазначив, що нагляд може реалізуватись у вигляді листувань, порад, якихось інтервенцій префекта не судового характеру.

"Він не може підмінити судову владу, але він може додати з боку держави певної взаємодії із самоврядуванням та громадою. Адже одна з наших ідей - це дати префекту можливості для першочергового отримання рішень місцевих рад і мерів для подальшої комунікації. Він нічого не зупиняє, він не впливає. Він має цю інформацію, ділиться з громадою. А потім громада вирішує, чи є це прийнятно", - заявив Корнієнко.

Він нагадав, що кожен громадянин зможе звернутись до суду з позовом проти місцевого самоврядування.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відкликав законопроект про децентралізацію.

Раніше посольства Німеччини та Канади розкритикували можливі зміни до Конституції України щодо децентралізації. Зокрема, західні посольства заявили, що ця реформа не зміцнює права місцевих громад.

онопроект про децентралізацію.

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