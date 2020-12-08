В Раде объяснили задержку с принятием нового закона о НАБУ

Принятие нового закона о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) затягивается по нескольким причинам. Но предполагается, что его успеют проголосовать до 17 декабря.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Работа над ошибками: как Рада разбирается с последствиями скандальных решений КСУ".

Отметим, согласно решению Конституционного суда, с 17 декабря станут недействительными целый ряд ключевых статей закона о НАБУ. За менее чем 10 дней до этой даты в парламенте не спешат принимать даже временный вариант решения, предложенный Минюстом и Кабмином.

Поданный законопроект состоит всего из нескольких пунктов, но они не дают ответ на главный вопрос: кто сможет увольнять и назначать директора НАБУ.

По мнению замглавы антикоррупционного комитета Рады Галины Янченко ("Слуга народа"), законопроект затягивается из-за позиции главы комитета Анастасии Радиной. Янченко полагает, что та не выносит проект в повестку заседания комитета "по необъяснимым причинам".

Получить комментарий от Радиной к моменту выхода материала РБК-Украина не удалось. Но ее первый зам, депутат Ярослав Юрчишин ("Голос") называет другие причины задержки.

"Законопроекту еще нужно получить заключение Главного экспертного управления Рады, то есть, он по процедуре еще не был готов к рассмотрению", - сказал он.

Он также признает, что руководство Рады могло бы и ускорить процедуру, но чисто "чисто математически" парламент успеет проголосовать законопроект до крайней даты.

Напомним, министр юстиции Денис Малюська в комментарии РБК-Украина заявил, что назначение нового директора НАБУ пока неактуально.

Ранее Кабинет министров Украины согласовал закон о праве Верховной рады увольнять директора Национального антикоррупционного бюро Украины.