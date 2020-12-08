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У Раді пояснили затримку з ухваленням нового закону про НАБУ

Автор: Олег Черниш

Прийняття нового закону про Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) затягується з кількох причин. Але передбачається, що його встигнуть проголосувати до 17 грудня.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Робота над помилками: як Рада розбирається з наслідками скандальних рішень КСУ".

Зазначимо, згідно з рішенням Конституційного суду, з 17 грудня стануть недійсними ціла низка ключових статей закону про НАБУ. За менш, ніж 10 днів до цієї дати в парламенті не поспішають приймати навіть тимчасовий варіант рішення, запропонований Мін'юстом і Кабміном.

Поданий законопроект складається всього з декількох пунктів, але вони не дають відповіді на головне питання: хто зможе звільняти і призначати директора НАБУ.

На думку заступника голови антикорупційного комітету Ради Галини Янченко ("Слуга народу"), законопроект затягується через позицію голови комітету Анастасії Радіної. Янченко вважає, що та не виносить проект до порядку денного засідання комітету "з невідомих причин".

Отримати коментар від Радіної до моменту виходу матеріалу РБК-Україна не вдалося. Але її перший заступник, депутат Ярослав Юрчишин ("Голос") називає інші причини затримки.

"Законопроекту ще потрібно отримати висновок Головного експертного управління Ради, тобто, він за процедурою ще не був готовий до розгляду", - сказав він.

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Він також визнає, що керівництво Ради могло б і прискорити процедуру, але чисто "чисто математично" парламент встигне проголосувати законопроект до крайньої дати.

Нагадаємо, міністр юстиції Денис Малюська в коментарі РБК-Україна заявив, що призначення нового директора НАБУ поки неактуально.

Раніше Кабінет міністрів України погодив закон про право Верховної ради звільняти директора Національного антикорупційного бюро України.

Прогноз погоди
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