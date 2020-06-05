В Раде назвали причины неразглашения текста меморандума Украины с МВФ до его подписания

В Верховной раде объяснили, почему текст меморандума Украины с Международным валютным фондом (МВФ) не разглашали до момента его подписания. В частности, это могло повлиять на сделку в целом.

Об этом рассказал председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев в эфире программы "Право на владу" на канале 1+1.

Гетманцев отметил, что это соглашение является важным как для Украины, так и для ее международных инвесторов.

"Мы должны понимать, что меморандум с МВФ и сама по себе программа - это настолько важный документ не только для Украины, но и для международных финансовых рынков, что его разглашение до момента подписания может нанести вред как Украине, да и вообще этой программе. Она может просто не состояться. Инвесторы, которые заинтересованы в ценных бумагах в Украине, могут вести себя определенным образом так, что это повредит интересам Украины", - сказал глава комитета.

Он уточнил, что обнародование текста меморандума только в момент принятия решения является устоявшейся практикой МВФ.

Министр финансов Сергей Марченко в свою очередь заявил, что "народ наделил повноваженями соответствующих представителей власти, чтобы они быть піписантами".

Напомним, МВФ намерен предоставить помощь Украине в ромірі 5 млрдгривень в условиях кризиса - это 18-месячная программа Stand-By, которую рассмотрят на заседании совета директоров Фонда 9 июня.

В Минфине уточнили, что текст меморандума с МВФ о новой программе кредитования будет обнародован после его официального принятия.