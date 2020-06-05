В Раді назвали причини нерозголошення тексту меморандуму України з МВФ до його підписання 

У Верховній раді пояснили, чому текст меморандуму України з Міжнародним валютним фондом (МВФ) не розголошували до моменту його підписання. Зокрема, це могло вплинути на угоду в цілому.

Про це розповів голова комітету Верховної ради з питань фінансів Данило Гетманцев в ефірі програми "Право на владу" на каналі 1+1.

Гетманцев зазначив, що ця угода є важливою як для України, так і для її міжнародних інвесторів.

"Ми повинні розуміти, що меморандум з МВФ та сама по собі програма - це настільки важливий документ не тільки для України, але й для міжнародних фінансових ринків, що його розголошення до моменту підписання може завдати шкоди як Україні та й взагалі цій програмі. Вона може просто не відбутися. Інвестори, які зацікавлені в цінних паперах в Україні, можуть себе поводити певним чином так, що це зашкодить інтересам України", - сказав голова комітету.

Він уточнив, що оприлюднення тексту меморандуму тільки у момент прийняття рішення є усталеною практикою МВФ.

Міністр фінансів Сергій Марченко в свою чергу заявив, що "народ наділив повноваженями відповідних представників влади, щоб вони бути піписантами".

Нагадаємо, МВФ підтверджує намір надати допомогу Україні в ромірі 5 млрдгривень в умовах кризи - це 18-місячна програма Stand-By, яку розглянуть на на засіданні ради директорів Фонду 9 червня.

У Мінфіні уточнили, що текст меморандуму з МВФ про нову програму кредитування буде оприлюднений після його офіційного прийняття.