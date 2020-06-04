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Марченко сообщил, когда обнародуют меморандум с МВФ

Новости » Экономика     04.06.2020 - 23:14
Марченко сообщил, когда обнародуют меморандум с МВФ
Фото: Сергей Марченко (РБК-Украина)

Украина не может обнародовать меморандум до его официального принятия

Текст меморандума между правительством Украины и Международным валютным фондом (МВФ) о новой программе кредитования будет обнародован после его официального принятия. Правительство Украины не может обнародовать меморандум до его официального принятия.

Об этом в эфире программы "Право на владу" заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

По его словам, меморандум будет обнародован МВФ.

"Есть определенные процедуры. Это совместный документ, и он будет обнародован Международным валютным фондом после того как будет принято решение. Мы не можем обнародовать то, что еще не вступило в законную силу", - сказал Марченко.

Он отметил, что с украинской стороны меморандум был одобрен президентом Украины, премьер-министром, главой Нацбанка и министром финансов.

Напомним, совет директоров МВФ включил в повестку дня на 9 июня вопрос об одобрении 18-месячной программы для Украины, ее общий объем составит 5 млрд долларов.

Ранее РБК-Украина писало, что спикер Верховной рады Дмитрий Разумков призвал Кабинет министров обнародовать текст меморандума с МВФ.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины Министерство финансов УкраиныкредитМВФ
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