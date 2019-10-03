В Раде объяснили полномочия мэра Киева по новому закону "О столице"

Согласно новому закону "О столице" у мэра Киева остаются исполнительные полномочия, а глава Киевской городской государственной администрации выступает в качестве контролирующего органа. Об этом сообщил председатель подкомитета по вопросам местного самоуправления комитета по вопросам организации госвласти Дмитрий Гурин, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Гурина, новый закон позволит вернуть в Киев самоуправление.

"Во-первых, в городе вводится 25-ти летнее стратегическое планирование, к которому привязано бюджетирование в городе. В городе делается децентрализация: город разделяется на районы, которые получают собственные полномочия. У председателя КГГА теперь другие полномочия. Он теперь защищает общество. Мэр является председателем киевского исполкома, киевского городского совета. Эти полномочия по управлению у мэра. А у председателя КГГА остается только одно основное полномочие: следить за законностью актов местного самоуправления. Если они противоречат законам - подавать в суд и в суде защищать права киевской общины. То есть в город возвращается самоуправления, а председатель КГГА больше не является "хозяином города", - заявил Гурин.

Он также отметил, что депутаты Киевсовета станут должностными лицами, которые начнут работать.

"Депутаты станут должностными лицами. Это будет работа. Они не смогут совмещать свои полномочия как депутата Киевского городского совета с другими представительными мандатами или должностями. Для принятия решения потребуется большинство. Они начнут работать. Если сейчас наш совет - это совет бизнесменов и совет чиновников, то следующий совет, мы надеемся, будет советом политиков экспертов, которые будут разрабатывать новые правила для города", - добавил он.

Напомним, в четверг, 3 октября, Верховная рада одобрила законопроект "О столице" в первом чтении.

Также РБК-Украина сообщало, что местные выборы в Киеве в декабре вряд ли состояться, так как у парламента не достаточно времени для того, чтобы принять соответствующее решение.