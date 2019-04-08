В Раде объяснили, почему "языковой закон" могут принять после второго тура выборов

"Языковой закон" - законопроект "О функционировании украинского языка как государственного" Верховная рада Украины может не проголосовать до 21 апреля из-за того, что часть народных депутатов сейчас находится на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом во время согласительного совета парламента заявил глава комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что закон "О функционировании украинского языка" должен быть принят независимо от результатов выборов.

"Если не удастся (принять закон во второй тур, - ред.), ведь часть депутатов в ПАСЕ, часть в других местах, (настаиваю, - ред.), чтобы мы приняли независимо от результатов выборов этот закон сразу после второго тура", - сообщил Княжицкий.

Нардеп отметил, что в комитете надеются на принятие закона между первым и вторым туром.

"Настаиваю на том, чтобы мы максимально быстро приняли закон о языке. Надеюсь, что нам удастся принять закон между первым и вторым туром выборов президента", - добавил он.

Напомним, первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что нардепам осталось рассмотреть 862 поправки к "языковому закону".

Как писало РБК-Украина ранее, парламентарии рассмотрели почти 60% правок к "языковому закону".

Добавим, в комитете ВР по вопросам культуры и духовности констатируют существенную разбалансировку "языкового закона" из-за проваленных поправок.