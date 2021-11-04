В Раде объяснили, почему войска РФ у границ Украины не представляют опасности

В Верховной раде Украины объяснили, почему войска РФ у границ Украины не представляют опасности. Взблизи украинских границ наблюдаются именно изменения в боевом и численном составе войск РФ.

Об этом заявил в комментарии РБК-Украина глава комитета Верховной рады по нацбезопасности, обороне и разведке Александр Завитневич ("Слуга народа"), говорится в материале " Осеннее обострение. Готовит ли Россия наступление на украинских границах ".

Он связывает эти "телодвижения" с окончанием запланированных ранее учений.

"Вблизи наших границ наблюдаются изменения в боевом и численном составе войск РФ. Но это именно "изменение", а не увеличение. Это связано с завершением годового плана мероприятий боевой подготовки и с перераспределением сил и средств на их операционных направлениях", - объяснил Завитневич.