Стягивает ли Россия войска к границам Украины: что говорят пограничники
Государственная пограничная служба Украины отслеживает ситуацию возле границ страны. Непосредственно вблизи украинских границ войск оккупантов нет.
Об этом заявил в комментарии РБК-Украина спикер ГПСУ Андрей Демченко, говорится в материале "Осеннее обострение. Готовит ли Россия наступление на украинских границах".
По его словам, в непосредственной близости от украинской границы пограничники не наблюдают движения техники или живой силы противника.
Стягивание войск
О переброске российских войск к границам Украины сообщило 30 октября американское издание The Washington Post.
В США обратили внимание, что подразделения Вооруженных сил РФ, например, 1-я гвардейская танковая армия, перебрасывают силы и средства ближе к границам соседнего государства.
В Минобороны Украины опровергли это.