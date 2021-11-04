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Стягивает ли Россия войска к границам Украины: что говорят пограничники

Новина українською →
Киев, Четверг 04 ноября 2021 09:21
Стягивает ли Россия войска к границам Украины: что говорят пограничники Фото: стягивает ли Россия войска к границам Украины (Getty Images)
Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

Государственная пограничная служба Украины отслеживает ситуацию возле границ страны. Непосредственно вблизи украинских границ войск оккупантов нет.

Об этом заявил в комментарии РБК-Украина спикер ГПСУ Андрей Демченко, говорится в материале "Осеннее обострение. Готовит ли Россия наступление на украинских границах".

По его словам, в непосредственной близости от украинской границы пограничники не наблюдают движения техники или живой силы противника.

Стягивание войск

О переброске российских войск к границам Украины сообщило 30 октября американское издание The Washington Post.

В США обратили внимание, что подразделения Вооруженных сил РФ, например, 1-я гвардейская танковая армия, перебрасывают силы и средства ближе к границам соседнего государства.

В Минобороны Украины опровергли это.

Напомним, Минобороны предупредило о стягивании войск РФ к границе Украины зимой.

Отметим, появилась информация о численности российских войск на границе с Украиной.

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