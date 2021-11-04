Стягивает ли Россия войска к границам Украины: что говорят пограничники

Об этом заявил в комментарии РБК-Украина спикер ГПСУ Андрей Демченко, говорится в материале " Осеннее обострение. Готовит ли Россия наступление на украинских границах ".

По его словам, в непосредственной близости от украинской границы пограничники не наблюдают движения техники или живой силы противника.

Стягивание войск

О переброске российских войск к границам Украины сообщило 30 октября американское издание The Washington Post.

В США обратили внимание, что подразделения Вооруженных сил РФ, например, 1-я гвардейская танковая армия, перебрасывают силы и средства ближе к границам соседнего государства.

В Минобороны Украины опровергли это.