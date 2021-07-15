В Раде объяснили, почему до сих пор не ликвидировали ОАСК

В Раде говорят, что президентская инициатива о ликвидации ОАСК имеет крайне низкие шансы быть принятой даже в первом чтении. В профильном комитете по вопросам правовой политики не видят ее среди приоритетных.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина глава комитета Андрей Костин, говорится в материале "ОАСК под прицелом. Что мешает власти ликвидировать Окружной админсуд Киева" .

Он сообщил, что поддерживает законопроект Зеленского, но он вызвал большую дискуссию во время его предыдущего рассмотрения на комитете.

Инициативу раскритиковали не только члены комитета от оппозиции, но и представители "Слуги народа". К примеру, депутат от СН Сергей Демченко назвал законопроект "подставой" для президента.

Основные претензии касаются того, что в нем нарушена процедура ликвидации суда. Согласно законодательству, такая инициатива от главы государства может быть внесена в Раду только после консультаций с Высшим советом правосудия.