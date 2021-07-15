ОАСК под прицелом. Что мешает власти ликвидировать Окружной админсуд Киева

Владимир Зеленский в апреле внес в Верховную раду законопроект о ликвидации ОАСК – Окружного административного суда Киева. "Безотлагательная" президентская инициатива спустя три месяца так и не попала в сессионный зал. Кто и почему тормозит ликвидацию суда, известного своими резонансными решениями – ниже в материале РБК-Украина.

Уникальное местоположение ОАСК обеспечило ему особую роль в системе административного правосудия Украины. Исключительно в этом суде рассматриваются жалобы граждан на практически все находящиеся в Киеве органы власти, в том числе на министерства, правоохранительные органы и национальные агентства.

"Особые" полномочия привели к том, что суд своими решениями, например, мог влиять на то, как будут формироваться коммунальные тарифы и кто из уволенных чиновников вернется на свою должность.

В ходе судебной реформы времен Петра Порошенко именно ОАСК стал единственным админсудом, который избежал реорганизации. Более того, его руководству во главе с Павлом Вовком удалось избежать квалификационного оценивания.

Вопрос уменьшения полномочий, а то и вовсе ликвидации ОАСК поднимался фактически с самого начала прихода команды Зеленского к власти. Кроме того, этот вопрос отдельно прописан в меморандуме Украины с Международным валютным фондом (МВФ).

Первые шаги для его решения президент предпринял весной. Но, как оказалось, внесение законопроекта от главы государства не означает его безоговорочное принятие монобольшинством.

Криминальный след

Чем за последние годы "прославились" судьи ОАСК, что вопрос ликвидации суда вышел на уровень переговоров с западными кредиторами? Еще в июле 2019 года НАБУ и управление спецрасследований Генпрокуратуры открыли уголовное дело и обнародовали часть записей, сделанных в кабинете главы суда Павла Вовка.

На этих записях слышно, что человек с голосом главы ОАСК обсуждает с коллегами и чиновниками взятие под контроль Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). Именно этот орган отвечает за оценивание служителей Фемиды. Вовку и еще трем судьям Антикоррупционное бюро в августе 2019 года вручило подозрения в вынесении заведомо неправосудных решений и вмешательстве в работу суда. Судьи же все обвинения в свой адрес отрицают, а записи называют смонтированными.

Расследование завершили в ноябре 2019 года. Но спустя полтора года дело так и не передали в суд. Вероятно, причина в том, что 11 июня 2020 года Конституционный суд "снес" главный пункт обвинения – признал неконституционной статью 375 Уголовного кодекса о "вынесении судьей заведомо неправосудного решения". За прошедший год Верховная рада даже не приблизилась к тому, чтобы вернуть эту статью в уголовное законодательство.

Тем не менее в июле прошлого года НАБУ предприняло еще одну попытку "поймать" Вовка и компанию. Тогда антикоррупционеры обнародовали еще одну часть записей из кабинета главы ОАСК. На этот раз Павлу Вовку и его коллегами из Окружного суда сообщили о подозрении в "захвате власти", "злоупотреблении влиянием" и "создании преступной организации". Якобы они хотели взять "под контроль" не только ВККС, но и Высший совет правосудия.

Глава ОАСК, в свою очередь, заявил, что не является фигурантом уголовного дела, потому как ему неправильно вручили подозрение.

Это дело детективам НАБУ также пришлось завершать в экстренном порядке, поскольку истекали установленные законом сроки. В итоге 17 марта НАБУ объявило, что расследование завершено и материалы открыты для всех 11 подозреваемых. Если это дело дойдет до рассмотрения в суде, обвиняемым будет грозить до 12 лет тюремного заключения.

Следующий удар правоохранители нанесли уже не по самому Павлу Вовку, а по его брату – Юрию Зонтову, адвокату, также работавшему в руководстве Службы внешней разведки. Его задержали в начале апреля по подозрению в получении взятки – 100 тысяч долларов. Деньги, по версии следствия, он просил, чтобы повлиять на вынесение решения в ОАСК.

Зонтова арестовали с залогом в 35 млн гривен. Несмотря на то, что вскоре залог был уменьшен до 27 млн, брат Павла Вовка так и не вышел из-под стражи. Срок ареста завершается 29 июля, а расследование его дела – 7 сентября. В квартире Зонтова правоохранители обнаружили почти 4 млн долларов.

Расследования и громкие обвинения не стали препятствием для работы Павла Вовка и его коллег. Высший совет правосудия, который, по версии следствия, они и планировали "захватить", отказался отстранять руководителей админсуда от своих должностей. Избрать меру пресечения для них в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) также не удалось.

Реагировать на ситуацию пришлось президенту Владимиру Зеленскому. Во-первых, петиция на сайте главы государства о ликвидации ОАСК набрала необходимые 25 тысяч голосов. Во-вторых, западные кредиторы все чаще стали напоминать украинской власти о взятых на себя обязательствах в сфере правосудия.

"Суд, одним решением которого может быть поставлен крест на любом достижении государства, любой реформе, будет ликвидирован. Воспринимайте это как сигнал любому суду, который предал уважение к закону", – объявил Зеленский.

Как итог, 13 апреля на сайте парламента появился проект закона, подготовленный Офисом президента, о ликвидации ОАСК. Вместо него, как следует из проекта, должны создать Киевский городской окружной админсуд (КГОАС).

Более того, предусмотрено, что вопреки действующему законодательству, на период ликвидации старого и создания нового суда Окружной админсуд не сможет рассматривать дела. Их он должен будет передать в админсуд Киевской области.

Решение без спешки

И хотя на данный момент президентская инициатива включена в повестку дня сессии, она имеет крайне низкие шансы быть принятой даже в первом чтении. Несмотря на то, что Зеленский внес документ в Раду как "безотлагательный", в профильном комитете по вопросам правовой политики не видят его среди приоритетных.

"Президентский законопроект о ликвидации ОАСК, который я лично поддерживаю, вызвал большую дискуссию во время его предыдущего рассмотрения на комитете, и для того, чтобы его рекомендовать к первому чтению в зале, члены комитета должны убедиться, что принятие закона достигнет цели, а именно – улучшение доступа к справедливому правосудию по административным делам", – отметил глава комитета Андрей Костин.

К слову, во время обсуждения инициативы Зеленского в середине мая, ее раскритиковали не только члены комитета от оппозиции, но и представители "Слуги народа". К примеру, депутат от СН Сергей Демченко назвал законопроект "подставой" для президента.

Основные претензии касаются того, что в нем нарушена процедура ликвидации суда. Согласно законодательству, такая инициатива от главы государства может быть внесена в Раду только после консультаций с Высшим советом правосудия.

Такие "консультации", отметил замглавы Офиса президента Андрей Смирнов, велись еще в 2017 году при прошлом президенте Петре Порошенко, и тогда ВСП не возражал по поводу ликвидации Окружного админсуда. Кроме того, уже при Зеленском в ноябре 2020 и в феврале 2021 года Офис президента обменивался с Высшим советом правосудия письмами, которые касались ситуации вокруг ОАСК.

Сам же законопроект №5369 о ликвидации скандального суда был передан на рассмотрение в ВСП не до, а после его внесения в парламент. Из-за чего процедура была нарушена.

Но 19 мая Совет правосудия дал свое официальное заключение насчет этого проекта закона. Он раскритиковал саму идею ликвидации суда, но отметил, что "считает возможным" принятие в Раде этого законопроекта.

Многие замечания ВСП выглядят вполне обоснованным. Например, то, что ОАСК рассматривает чрезвычайно большое количество дел. В прошлом году в этом суде находилось почти 60 тысяч исков от граждан, что в три раза больше, чем в областном админсуде Киевской области. В случае ликвидации все они могут "зависнуть" на неопределенный срок.

Глава ОАСК Павел Вовк заявил РБК-Украина, что сейчас в суде находится около 53 тысяч дел, которые "могут касаться каждого украинца без исключения". По его мнению, власть должна озаботиться тем, как решить проблему их доступа к правосудию, а уже потом начинать какие-либо изменения в судебной системе.

Вовк уверен, что принятие законопроекта Зеленского в Раде тормозится, потому его положения неконституционны и противоречат действующему законодательству.

"Я не могу спрогнозировать, будет ли иметь законопроект поддержку среди народных депутатов и не общался с ними по этому поводу", – подчеркнул он.

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Окружной административный суд Киева за 16 лет своего существования неоднократно оказывался в эпицентре политических процессов. Разговоры о его ликвидации велись по времена Виктора Ющенко, Виктора Януковича, Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Каждый раз руководству суда удавалось найти аргументы, чтобы остаться "на плаву". И попытка команды действующего президента пока тоже не выглядит сильно уверенно.