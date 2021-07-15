У Раді пояснили, чому досі не ліквідували ОАСК

У Раді кажуть, що президентська ініціатива про ліквідацію ОАСК має вкрай низькі шанси бути прийнятою навіть у першому читанні. У профільному комітеті з питань правової політики не бачать її серед пріоритетних.

Про це повідомив у коментарі РБК-Україна голова комітету Андрій Костін, йдеться в матеріалі "ОАСК під прицілом. Що заважає владі ліквідувати Окружний адмінсуд Києва" .

Він повідомив, що підтримує законопроект Зеленського, але він викликав велику дискусію під час його попереднього розгляду на комітеті.

Ініціативу розкритикували не тільки члени комітету від опозиції, а й представники "Слуги народу". Наприклад, депутат від СН Сергій Демченко назвав законопроект "підставою" для президента.

Основні претензії стосуються того, що в ньому порушена процедура ліквідації суду. Згідно із законодавством, така ініціатива від глави держави може бути внесена в Раду тільки після консультацій з Вищою радою правосуддя.