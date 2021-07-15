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В Раде объяснили, почему до сих пор не ликвидировали ОАСК

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Киев, Четверг 15 июля 2021 13:36
В Раде объяснили, почему до сих пор не ликвидировали ОАСК Фото: почему до сих пор не ликвидировали ОАСК (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

В Раде говорят, что президентская инициатива о ликвидации ОАСК имеет крайне низкие шансы быть принятой даже в первом чтении. В профильном комитете по вопросам правовой политики не видят ее среди приоритетных.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина глава комитета Андрей Костин, говорится в материале "ОАСК под прицелом. Что мешает власти ликвидировать Окружной админсуд Киева".

Он сообщил, что поддерживает законопроект Зеленского, но он вызвал большую дискуссию во время его предыдущего рассмотрения на комитете.

Инициативу раскритиковали не только члены комитета от оппозиции, но и представители "Слуги народа". К примеру, депутат от СН Сергей Демченко назвал законопроект "подставой" для президента.

Основные претензии касаются того, что в нем нарушена процедура ликвидации суда. Согласно законодательству, такая инициатива от главы государства может быть внесена в Раду только после консультаций с Высшим советом правосудия.

Как писало РБК-Украина, законопроект №5067 о сокращении полномочий ОАСК предлагает лишить его права рассматривать дела относительно обжалования нормативно-правовых актов Кабмина, Нацбанка, министерств и других центральных органов исполнительной власти.

Так, 13 февраля президент Владимир Зеленский анонсировал сокращение полномочий Окружного административного суда Киева.

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ОАСК под прицелом. Что мешает власти ликвидировать Окружной админсуд Киева
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина ОАСК под прицелом. Что мешает власти ликвидировать Окружной админсуд Киева