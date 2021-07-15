У Раді пояснили, чому досі не ліквідували ОАСК
У Раді кажуть, що президентська ініціатива про ліквідацію ОАСК має вкрай низькі шанси бути прийнятою навіть у першому читанні. У профільному комітеті з питань правової політики не бачать її серед пріоритетних.
Про це повідомив у коментарі РБК-Україна голова комітету Андрій Костін, йдеться в матеріалі "ОАСК під прицілом. Що заважає владі ліквідувати Окружний адмінсуд Києва".
Він повідомив, що підтримує законопроект Зеленського, але він викликав велику дискусію під час його попереднього розгляду на комітеті.
Ініціативу розкритикували не тільки члени комітету від опозиції, а й представники "Слуги народу". Наприклад, депутат від СН Сергій Демченко назвав законопроект "підставою" для президента.
Основні претензії стосуються того, що в ньому порушена процедура ліквідації суду. Згідно із законодавством, така ініціатива від глави держави може бути внесена в Раду тільки після консультацій з Вищою радою правосуддя.
Як писало РБК-Україна, законопроект №5067 про скорочення повноважень ОАСК пропонує позбавити його права розглядати справи щодо оскарження нормативно-правових актів Кабміну, Нацбанку, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.
Так, 13 лютого президент Володимир Зеленський анонсував скорочення повноважень Окружного адміністративного суду Києва.