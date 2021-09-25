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В Раде объяснили, почему Шефир не пользовался охраной

Новина українською →
Киев, Суббота 25 сентября 2021 00:33
В Раде объяснили, почему Шефир не пользовался охраной Фото: первый помощник президента Сергей Шефир (УНИАН)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Первый помощник президента Украины Сергей Шефир не пользуется охраной, поэтому в момент покушения ее не было рядом. Ряд украинских чиновников и депутаты имеют право на государственную охрану, но она предоставляется при определенных условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко в программе "Свобода слова Савика Шустера".

По его словам, команда президента Украины Владимира Зеленского пришла строить такую страну, в которой чиновникам не нужны кортежи и охрана. "Это вопрос безопасности и отношение к своему народу. Поэтому у многих из нас нет охраны и мы живем так, как жили до того, как стали политиками", - уточнил Корниенко.

При этом, отметил глава партии, каждый депутат может получить государственную охрану, если в этом возникнет необходимость.

"По закону у нас есть ряд охраняемых лиц, которым Государственная служба охраны предоставляет охрану. В частности депутатам, если они чувствуют, что им грозит опасность. Они пишут заявление и им предоставляется охрана", - добавил он.

Напомним, 22 сентября неизвестные обстреляли автомобиль Шефира. Ранения получил водитель, а сам помощник президента в результате нападения не пострадал.

Правоохранители рассматривают несколько версий покушения на Шефира.

Отметим, США пообещали помочь с расследованием о покушении на Шефира.

В новом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" 24 сентября зрители услышат эксклюзивный комментарий пострадавшего водителя Сергея Шефира Александра Иванько из клиники "Феофания". Также эксперты в студии, среди которых Денис Монастырский, Дмитрий Разумков, Руслан Стефанчук, Руслан Рябошапка, Дмитрий Гордон и другие, дают ответ на вопрос: было ли нападение на помощника Зеленского покушением на президентские реформы и изменит ли страну "Закон об олигархах"?


Напомним, в предыдущем выпуске политического ток-шоу Руслан Стефанчук рассказал, может ли он заменить Дмитрия Разумкова на посту спикера Верховной Рады.


Также ккраинцам рассказали, кто попадет в реестр олигархов и существует ли риск для среднего класса.


А еще крупный бизнесмен и гендиректор DragonCapitalТомаш Фиала рассказал, считает ли себя влиятельным олигархом, владея СМИ.


Кроме того, в "Свободе слова Савика Шустера" Александр Данилюк "наехал" на Коломойского.


В том же выпуске секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал свое предложение по переходу на латиницу для украинцев.

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