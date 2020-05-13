В Раде объяснили, почему МВФ требовал от Украины принятия закона о банках

В Верховной раде предполагают, что Международный валютный фонд требовал от Украины принятия закона о банках из-за опасений потери выделенных средств. Об этом журналистам рассказал председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, принятие закона о банках было одним из условий для получения программы stand by от МВФ.

"Почему МВФ выставил это условие мы можем только догадываться. Мы же не можем залезть в голову МВФ. Но мы понимаем, что МВФ так же, как и налогоплательщики Украины не заинтересован в том, чтобы деньги, которые были потрачены на докапитализацию в свое время коммерческих банков, были потеряны навсегда", - заявил Гетманцев.

Напомним, 13 мая Верховная рада приняла во втором чтении законопроект №2571-д "О внесении изменений в законодательные акты Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности". Закон является предохранителем от возврата "ПриватБанка" Коломойскому и позволит Украине получить помощь МВФ.

Ранее РБК-Украина писало, что первый транш от МВФ в размере 1,75 млрд долларов может состояться через 3-4 недели. До конца года будет осуществлен еще один перевод на такую же сумму.