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В Раде объяснили, почему дело против главы "Нафтогаза" возбудили по статье госизмена

Киев, Пятница 16 октября 2020 12:55
В Раде объяснили, почему дело против главы "Нафтогаза" возбудили по статье госизмена
Фото: "Нафтогаз" (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Уголовное дело против главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева квалифицировали по статье "государственная измена", чтобы оно не могло быть передано в НАБУ или другой орган, а им могла заниматься только Службы безопасности Украины.

Об этом заявила народный депутат Инна Совсун.

"Большой вопрос, почему по статье "государственная измена". Причина одна - если бы были обвинения в экономических преступлениях, то дело передали бы в НАБУ, а дело о госизмене - способ оставить его в СБУ", - говорит Совсун.

Народный депутат также сомневается, что озвученные в СМИ выводы Госаудитслужбы о нарушениях в НАК "Нафтогаз" на сто процентов правдивая информация.

"Вопрос к качеству и стандартам работы ГАСУ. Нужно пересмотреть ее независимость и способы ее работы. Очень часто выводы госаудиторов противоречат выводам международных компаний. Нам нужно дождаться финальных выводов. Глобально мы понимаем, что дискуссии о смене руководства "Нафтогаза" продолжаются не первый год. "Нафтогаз" - привлекательный элемент экономики страны, и есть силы, которые хотят "сбить" действующее руководство. Нужно проследить за тем, кто политически будет использовать эту историю, чтобы понять, кто за этим стоит", - отметила народный депутат.

Напомним, ранее "Экономическая правда" опубликовала выводы аудита Госаудитслужбы, согласно которым выявлены нарушения НАК "Нафтогаз Украины", которые привели к убыткам на 75 млрд гривен.

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев 9 октября сообщил, что против него открыто дело СБУ.

"Я ожидаю, что будет расследование. Возможно это и к лучшему. Ведь время поставит точки в вопросе, почему были накоплены долги как тепловиками, так и другими посредниками", - заявил он.

В частности, он просит правоохранителей разобраться, почему в 2019 году их обязывали продавать газ посредникам, когда рыночная цена газа стала меньше регулируемой.

"Мы первые начали уменьшать цену, по которой поставляли газ посредникам, чтоб те продавали населению ниже цены, установленной Кабмином. Мы всегда занимали одинаковую позицию, заявляя, что это вредит как интересам "Нафтогаза", так и интересам государства", - добавил Коболев.

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