У Раді пояснили необхідність реформи строкової армії
У Раді заявили про необхідність повного реформування строкової служби. У стратегії військової безпеки чітко прописані пріоритети професіоналізації ЗСУ та відмова від радянської системи строкової військової служби.
Про це розповів у коментарі РБК-Україна голова оборонного комітету Верховної Ради Олександр Завитневич.
За його словами, зараз армія складається з трьох частин:
- професійних кадрових військових,
- контрактників (службовців від 6 місяців до декількох років),
- строковиків.
"Вже 8 років йде війна з РФ, щоб знизити ймовірність військових сценаріїв до мінімуму, нам потрібно не тільки сучасне озброєння, але і численна, професійна, мотивована армія", - вважає він.
Кабмін, на виконання указу президента, розробить законопроект про впровадження моделі інтенсивної системи військової підготовки як можливої альтернативної форми проходження строкової служби і припинення призову громадян України на строкову військову службу з 1 січня 2024 року і представити їх на розгляд парламенту, уточнив Завитневич.
З 1 січня 2024 року планується повністю замінити призов на короткочасну інтенсивну підготовку.
Більш детально в матеріалі РБК-Україна "Кінець "срочки". Чому в Україні скасовують призов до армії і чим його замінять".
Нагадаємо, Володимир Зеленський підписав указ про зміцнення обороноздатності України, який, зокрема, передбачає скасування військового призову в армію з 2024 року.