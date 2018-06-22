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В Раде обвинили руководство СБУ в давлении на бизнес

НовостиПолитика    22.06.2018 - 17:04
Фото: зал Верховной Рады (РБК-Украина)
Фото: зал Верховной Рады (РБК-Украина)

Руководитель стачкома "Интерхима" Александр Чумак передал руководству страны предупреждения о забастовке

Ряд народных депутатов, в частности Александра Кужель, Олег Мусий и Андрей Шипко в ходе брифинга в Верховной Раде обвинили руководство Службы безопасности Украины и лично Василия Грицака в давлении на предприятие "Интерхим", сообщают украинские СМИ.

"В настоящий момент это предприятие находится в состоянии травли со стороны Службы безопасности Украины. Это недопустимо для СБУ вмешиваться в хозяйственную деятельность предприятий", - подчеркнула Кужель.

Она отметила, что коллектив и руководство "Интерхима" недавно получило государственную премию в области науки и техники за разработку и производство отечественных лекарств, о чем был подписан соответствующий указ лично Президентом Украины Петром Порошенко в мае. Но это не остановило спецслужбу от неправомерных действий. В свою очередь руководитель стачкома "Интерхима" Александр Чумак передал руководству страны предупреждения о забастовке.

"Достаточно манипулировать законами. Это все делается за счет оплаченных нами за год 130 миллионов гривен налогов. Может они не нужны воюющему государству вместе с лекарствами от обезболивания?", - возмутился Чумак. Он добавил, что в настоящий момент предприятие ожидает очередные сфальсифицированные уголовные дела и маски-шоу, которые якобы запрещены в стране. А это, в свою очередь, может заблокировать производство и прекратить работу тысячного коллектива предприятия. При том, что повод для проведения следственных действий полностью надуман."

"Интерхим" – одно из ведущих фармацевтических предприятий страны. В 2016 году оно реализовало инвестиционный проект по созданию лабораторно производственного комплекса по наивысшим мировым стандартам. Общий объем инвестиций в проект составляет свыше 50 млн евро. Кроме того, ОДО "Интерхим" – единственная в стране фармацевтическая компания, которая производит лекарства для тяжело- и онкобольных. А также является одним из поставщиков лекарств по программам Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.

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Теги публикации: Александра Кужель, Служба безопасности Украины, Олег Мусий, Василий Грицак, Интерхим  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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