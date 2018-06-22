У Раді звинуватили керівництво СБУ в тиску на бізнес

Керівник страйкому "Інтерхіму" Олександр Чумак передав керівництву країни попередження про страйк

Ряд народних депутатів, зокрема Олександра Кужель, Олег Мусій та Андрій Шипко в ході брифінгу у Верховній Раді звинуватили керівництво Служби безпеки України та особисто Василя Грицака в тиску на підприємство "Інтерхім", повідомляють українські ЗМІ.

"Зараз це підприємство знаходиться в стані цькування з боку Служби безпеки України. Це неприпустимо для СБУ втручатися у господарську діяльність підприємств", - підкреслила Кужель.

Вона зазначила, що колектив і керівництво "Інтерхіму" нещодавно отримала державну премію в галузі науки і техніки за розробку і виробництво вітчизняних ліків, про що був підписаний відповідний указ особисто Президентом України Петром Порошенком у травні. Але це не зупинило спецслужбу від неправомірних дій. У свою чергу керівник страйкому "Інтерхіму" Олександр Чумак передав керівництву країни попередження про страйк.

"Досить маніпулювати законами. Це все робиться за рахунок сплачених нами за рік 130 мільйонів гривень податків. Може вони не потрібні воюючій державі разом з ліками від знеболювання?", - обурився Чумак. Він додав, що на даний момент підприємство очікує чергові сфальсифіковані кримінальні справи і маски-шоу, які нібито заборонені в країні. А це, в свою чергу, може заблокувати виробництво і припинити роботу тисячного колективу підприємства. При тому, що привід для проведення слідчих дій цілком надумане."

"Інтерхім" – одне з провідних фармацевтичних підприємств країни. У 2016 році воно реалізувало інвестиційний проект по створенню лабораторно-виробничого комплексу з найвищим світовим стандартам. Загальний обсяг інвестицій в проект складає понад 50 млн євро. Крім того, ТДВ "Інтерхім" – єдина в країні фармацевтична компанія, яка виробляє ліки для важко- та онкохворих. А також є одним з постачальників ліків за програмами Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією.