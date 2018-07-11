В Раде обсуждают увеличение состава ЦИК до 16 членов, - источники

В "Народном фронте" скептически настроены насчет голосования по ЦИК

В Верховной раде Украины обсуждают увеличение состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) до 16 членов. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Бег по кругу и провалившийся бойкот: как Рада пытается обновить состав ЦИК".

Отметим, на сегодня есть представление президента с 14 кандидатами в ЦИК на 13 существующих мест, при этом в списке нет представителя "Оппозиционного блока". По информации РБК-Украина, в парламенте обсуждалось предложение по расширению состава ЦИК до 16 членов. Теоретически соответствующий законопроект можно принять в четверг, после чего обновить состав ЦИК.

При этом если включить в представление кандидатуру от "Оппоблока", то нужно увеличивать состав Центризбиркома до 17 человек. На спецпроверку по дополнительному кандидату уйдет время. То есть, в любом случае в четверг кандидатура от "Оппоблока", если ее довнесет президент, не будет вынесена на голосование. К тому же несколько собеседников РБК-Украина в БПП говорят, что в четверг на голосование будут поставлены 14 кандидатур. Впрочем, их уверенность не разделяют в "Народном фронте".

"Пока вопрос включен в повестку дня. Дальше посмотрим", - отметил руководитель фракции "Народного фронта" Максим Бурбак.

В то же время собеседники РБК-Украина в НФ прогнозируют, что голосование по ЦИК в четверг не состоится, а текущие консультации абсолютно ни к чему не привели.

Напомним, накануне глава фракции "Блока Петра Порошенко" Артур Герасимов заявил, что вопрос обновления Центральной избирательной комиссии вернули в повестку дня Верховной рады в четверг.