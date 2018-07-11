У Раді обговорюють збільшення складу ЦВК до 16 членів, - джерела

У "Народному фронті" скептично налаштовані щодо голосування за ЦВК

У Верховній раді України обговорюють збільшення складу Центральної виборчої комісії (ЦВК) до 16 членів. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Біг по колу і бойкот, що провалився: як Рада намагається оновити склад ЦВК".

Зазначимо, на сьогодні є подання президента з 14 кандидатами в ЦВК на 13 існуючих місць, при цьому у списку немає представника "Опозиційного блоку". За інформацією РБК-Україна, в парламенті обговорювалася пропозиція щодо розширення складу ЦВК до 16 членів. Теоретично відповідний законопроект можна прийняти в четвер, після чого оновити склад ЦВК.

При цьому якщо включити до подання кандидатуру від "Оппоблока", то потрібно збільшувати склад Центрвиборчкому до 17 осіб. На спецперевірку щодо додаткового кандидату піде час. Тобто, в будь-якому випадку в четвер кандидатуру від "Оппоблока", якщо її довнесе президент, не буде винесено на голосування. До того ж декілька співбесідників РБК-Україна в БПП кажуть, що в четвер на голосування буде поставлено 14 кандидатур. Утім, їхню впевненість не поділяють в "Народному фронті".

"Поки питання включено до порядку денного. Далі подивимося", - зазначив керівник фракції "Народного фронту" Максим Бурбак.

У той же час співрозмовники РБК-Україна в НФ прогнозують, що голосування по ЦВК в четвер не відбудеться, а поточні консультації абсолютно ні до чого не привели.

Нагадаємо, напередодні глава фракції "Блоку Петра Порошенка" Артур Герасимов заявив, що питання оновлення Центральної виборчої комісії повернули до порядку денного Верховної ради в четвер.