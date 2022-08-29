В Раде обеспокоены проблемой задолженности перед производителями "зеленой" электроэнергии

Депутаты из межфракционного объединения "Чистая энергия - здоровая окружающая среда" направили в НЭК "Укрэнерго" обращение по проблеме расчетов с производителями "зеленой" электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение группы депутатов, подписанной членом фракции "Батькивщина" Алексеем Кучеренко к председателю правления "Укрэнерго" Владимиру Кудрицкому.

По информации депутатов, "Укрэнерго" не выполняет свои обязательства по обеспечению увеличения производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

При этом отмечается, что благодаря доходам с экспорта электроэнергии и тарифа на передачу "Укрэнерго" имеет финансовый ресурс, чтобы рассчитаться с отраслью ВИЭ почти на 100% по результатам 2022 года.

Кучеренко подчеркнул, что "Укрэнерго" уже получила почти 2 млрд грн дохода с продажи пересечения на экспорт электроэнергии, которые, по словам Кудрицкого, компания планировала направить на погашение задолженности на рынке электроэнергии.

"Учитывая публичную информацию о доходах "Укрэнерго" и заявления отраслевых ассоциаций ВИЭ о низком уровне расчетов с производителями из ВИЭ из-за отсутствия средств у "Укрэнерго", является непонятным, почему "Укрэнерго" не осуществляет свои обязательства в соответствии с ЗУ" О рынке электрической энергии", - добавил он.