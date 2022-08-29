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В Раді занепокоєні проблемою заборгованості перед виробниками "зеленої" електроенергії

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Понеділок 29 серпня 2022 11:51
В Раді занепокоєні проблемою заборгованості перед виробниками "зеленої" електроенергії Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Депутати з міжфракційного об'єднання "Чиста енергія - здорове довкілля" спрямували до НЕК "Укренерго" звернення щодо проблеми розрахунків з виробниками "зеленої" електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення групи депутатів, підписаної членом фракції "Батьківщина" Олексієм Кучеренком до голови правління "Укренерго" Володимира Кудрицького.

За інформацією депутатів, "Укренерго" не виконує свої зобов’язання щодо забезпечення збільшення виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ).

При цьому зазначається, що завдяки доходам з експорту електроенергії та тарифу на передачу, "Укренерго" має фінансовий ресурс, щоб розрахуватись з галуззю ВДЕ майже на 100% за результатами 2022 року.

Кучеренко підкреслив, що "Укренерго" вже отримала майже 2 млрд грн доходу з продажу перетину на експорт електроенергії, які, за словами Кудрицького, компанія планувала спрямувати на погашення заборгованості на ринку електроенергії.

"З огляду на публічну інформацію про доходи "Укренерго" та заяви галузевих асоціацій ВДЕ про низький рівень розрахунків з виробниками з ВДЕ через відсутність коштів у "Укренерго", є незрозумілим, чому "Укренерго" не здійснює свої зобов'язання відповідно до ЗУ "Про ринок електричної енергії", - додав він.

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