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В Раде несколько нардепов вошли в парламентские фракции

Новости » Политика    03.09.2019 - 11:33
В Раде несколько нардепов вошли в парламентские фракции
Фото: заседание Рады (РБК-Украина)

Во фракцию "Слуги народа" вошли еще четыре нардепа

На заседании Верховной рады Украины 3 сентября несколько нардепов вошли в состав парламентских фракций. Соответствующее объявление сделал спикер Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

Разумков отметил, что три народных депутата вошли во фракцию "Голоса".

"Сообщаю о вхождении народных депутатов Украины Галины Васильченко, Инны Совсун, Ольги Стефанишин в состав депутатской фракции политической партии "Голос", - отметил он.

Кроме того, в состав депутатской фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" вошел народный депутат Сергей Ларин. А Юлия Гришина, Иван Калаур, Татьяна Цыба, Ольга Руденко - во фракцию "Слуги народа".

Отметим, на открытии пленарного заседания еще шестеро нардепов сегодня приняли присягу. Накануне Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала часть из них вместо тех, которые ушли в правительство.

Напомним, сегодня Рада приступила к окончательной отмене депутатской неприкосновенности. Если законопроект сегодня наберет не менее 300 голосов, то неприкосновенность будет отменена с 1 января 2020 года.

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Темы: Заседание Рады
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