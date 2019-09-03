У Раді кілька нардепів увійшли до парламентських фракцій

Фото: засідання Ради (РБК-Україна)

До фракції "Слуги народу" увійшли ще чотири нардепа

На засіданні Верховної ради України 3 вересня кілька нардепів увійшли до складу парламентських фракцій. Відповідне оголошення зробив спікер Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

Разумков зазначив, що три народних депутати увійшли до фракції "Голосу".

"Повідомляю про входження народних депутатів України Галини Васильченко, Інни Совсун, Ольги Стефанишин до складу депутатської фракції політичної партії "Голос", - зазначив він.

Крім того, до складу депутатської фракції партії "Опозиційна платформа - За життя" увійшов народний депутат Сергій Ларін. А Юлія Гришина, Іван Калаур, Тетяна Циба, Ольга Руденко - до фракції "Слуги народу".

Зазначимо, на відкритті пленарного засідання ще шестеро нардепів сьогодні прийняли присягу. Напередодні Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала частина з них замість тих, які пішли в уряд.

Нагадаємо, сьогодні Рада приступила до остаточного скасування депутатської недоторканності. Якщо законопроект сьогодні набере не менше 300 голосів, то недоторканість буде скасована з 1 січня 2020 року.