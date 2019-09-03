ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Раді кілька нардепів увійшли до парламентських фракцій

Новини » Політика    03.09.2019 - 11:33
У Раді кілька нардепів увійшли до парламентських фракцій
Фото: засідання Ради (РБК-Україна)

До фракції "Слуги народу" увійшли ще чотири нардепа

На засіданні Верховної ради України 3 вересня кілька нардепів увійшли до складу парламентських фракцій. Відповідне оголошення зробив спікер Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

Разумков зазначив, що три народних депутати увійшли до фракції "Голосу".

"Повідомляю про входження народних депутатів України Галини Васильченко, Інни Совсун, Ольги Стефанишин до складу депутатської фракції політичної партії "Голос", - зазначив він.

Крім того, до складу депутатської фракції партії "Опозиційна платформа - За життя" увійшов народний депутат Сергій Ларін. А Юлія Гришина, Іван Калаур, Тетяна Циба, Ольга Руденко - до фракції "Слуги народу".

Зазначимо, на відкритті пленарного засідання ще шестеро нардепів сьогодні прийняли присягу. Напередодні Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала частина з них замість тих, які пішли в уряд.

Нагадаємо, сьогодні Рада приступила до остаточного скасування депутатської недоторканності. Якщо законопроект сьогодні набере не менше 300 голосів, то недоторканість буде скасована з 1 січня 2020 року.

Рада прийняла новий виборчий кодекс
Теми: Засідання Ради
Новини України нардепВерховна Радафракция
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся