В Раде недовольны работой директора ГБР Трубы

В ходе заседания комитета Верховной рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, которое состоялось 29 мая в 15.00, было высказано недовольство работой директора Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Судебно-юридическая газета".

В частности, член комитета по вопросам правоохранительной деятельности Виктор Король отметил, что есть определенные сомнения в соответствии закону решений Романа Трубы об увольнении трех руководителей подразделений центрального аппарата и одного руководителя территориального управления ГБР.

Нардеп Антон Геращенко подчеркнул, что из-за действий Трубы блокируется конкурс в центральный аппарат, происходит освобождение лиц в нарушение закона, не создана Дисциплинарная комиссия.

"Я буду регистрировать заявление в Генеральной прокуратуре относительно противоправных действий Трубы на должности директора", – подчеркнул Геращенко.

Также он поставил Трубе вопрос относительно того, на основании какого закона он уволил четырех сотрудников: директора теруправления ГБР в Полтаве Владимира Тимошко, руководителя второго управления организации досудебных расследований Александра Туру, руководителя финансового управления Дениса Луцика, руководителя управления обеспечения деятельности Василия Титарчука.

Представители Совета общественного контроля при ГБР Надежда Коренная и Максим Болдин перечислили возможные нарушения со стороны директора Романа Трубы. "Самой большой проблемой ГБР является сам Труба", – отметил председатель РГК.

Первый заместитель директора Ольга Варченко, со своей стороны, отметила, что сейчас недоукомплектован центральный аппарат.

"Сейчас из 182 штатных должностей работают 116 следователей. 43 вакантные должности. Отсутствуют заместители начальников управлений, заместители начальников, а иногда и начальники отделов. Мы обращались к директору ГБР Роману Трубе с тем, чтобы он объявил конкурс на эти вакансии", - сказала она.

Впрочем, директор этого не сделал. В целом наполненность ГБР кадрами сейчас составляет 64%.

"В 9:30 мы получили проекты приказов об увольнении этих людей. В 17:30 эти приказы были подписаны директором. Мы же как заместители в 18:00 подписали отказ в согласовании этих приказов", – рассказала Варченко.

Также она подчеркнула, что уволенные лица не получали соответствующего уведомления.

Роман Труба подтвердил, что согласовал увольнение трех руководителей подразделений центрального аппарата и одного руководителя территориального управления ГБР с заместителями. Однако Ольга Варченко подчеркнула, что такого согласования фактически не было.

Слушание было завершено около 18:00. Как сообщил председатель комитета, по результатам этих слушаний будут приняты соответствующие выводы.