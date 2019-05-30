У Раді незадоволені роботою директора ДБР Труби

В ході засідання комітету Верховної ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, яке відбулось 29 травня о 15.00, було висловлено незадоволення роботою директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Романа Труби. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Судебно-юридическая газета".

Зокрема, член комітету з питань правоохоронної діяльності Віктор Король зауважив, що є певні сумніви у відповідності закону рішень Романа Труби про звільнення трьох керівників підрозділів центрального апарату та одного керівника територіального управління ДБР.

Нардеп Антон Геращенко підкреслив, що через дії Труби блокується конкурс до центрального апарату, відбувається звільнення осіб в порушення закону, не створена Дисциплінарна комісія.

"Я реєструватиму заяву в Генеральній прокуратурі щодо протиправних дій Труби на посаді директора", – підкреслив Геращенко.

Також Геращенко поставив Трубі запитання щодо того, на підставі якого закону він звільнив чотирьох співробітників: директора теруправління ДБР в Полтаві Володимира Тимошка, керівника другого управління організації досудових розслідувань Олександра Туру, керівника фінансового управління Дениса Луцика, керівника управління забезпечення діяльності Василя Титарчука.

Представники Ради громадського контролю при ДБР Надія Корінна та Максим Болдін перелічили можливі порушення з боку директора Романа Труби. "Найбільшою проблемою ДБР є сам Труба", – відзначив голова РГК.

Перший заступник директора Ольга Варченко, зі свого боку, зазначила, що зараз недоукомплектований центральний апарат.

"Зараз із 182 штатних посад працюють 116 слідчих. 43 посади вакантні. Відсутні заступники начальників управлінь, заступники начальників, а подекуди і начальники відділів. Ми зверталися до директора ДБР Романа Труби з тим, щоб він оголосив конкурс на ці вакансії", - сказала вона.

Втім, директор цього не зробив. В цілому наповненість ДБР кадрами зараз становить 64%.

"О 9:30 ми отримали проекти наказів про звільнення цих людей. О 17:30 ці накази було підписано директором. Ми ж як заступники о 18:00 підписали відмову в погодженні цих наказів", – розповіла Варченко.

Також вона підкреслила, що звільнені особи не отримували відповідного попередження.

Роман Труба підтвердив, що погодив звільнення трьох керівників підрозділів центрального апарату та одного керівника територіального управління ДБР з заступниками. Однак Ольга Варченко підкреслила, що такого погодження фактично не було.

Слухання було завершено близько 18:00. Як повідомив голова комітету, за результатами цих слухань будуть ухвалені відповідні висновки.