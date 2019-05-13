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В Раде назвали условия поддержки Зеленского

Новости » Политика    13.05.2019 - 11:28
В Раде назвали условия поддержки Зеленского
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский получит поддержку Рады при сохранении курса на ЕС

Избранного президента Украины Владимира Зеленского нынешний состав Верховной рады может поддержать при определенных условиях. Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава парламентского комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны, член фракции "Народного фронта" Сергей Пашинский.

Пашинский отметил, что, скорее всего, его фракция, а также "Блок Петра Порошенко" могут поддержать инициативы Зеленского без необходимости роспуска Рады.

"Если его законодательные инициативы не будут идти вразрез с нашим курсом на ЕС, НАТО и защитой страны от российской агрессии, он будет поддержан. Мы не собираемся, по крайней мере, я не собираюсь - и такая же позиция наших депутатов, насколько мне известно - блокировать какие-то его инициативы только потому, что мы хотим его заблокировать. Могу ответственно заявить, что все его законодательные акты, направленные на усиление государства Украина, будут поддержаны", - добавил Пашинский.

Напомним, ранее спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что парламент определится с датой инаугурации Зеленского на этой пленарной неделе.

Ранее также стало известно, что команда Зеленского почти подготовила план на первые 100 дней.

 

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