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У Раді назвали умови підтримки Зеленського

Новини » Політика    13.05.2019 - 11:28
У Раді назвали умови підтримки Зеленського
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський отримає підтримку Ради при збереженні курсу на ЄС

Обраного президента України Володимира Зеленського нинішній склад Верховної ради може підтримати при певних умовах. Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив голова парламентського комітету Верховної ради з питань національної безпеки і оборони, член фракції "Народного фронту" Сергій Пашинський.

Пашинський зазначив, що, швидше за все, його фракція, а також "Блок Петра Порошенка" можуть підтримати ініціативи Зеленського без необхідності розпуску Ради.

"Якщо його законодавчі ініціативи не будуть йти врозріз з нашим курсом на ЄС, НАТО і захистом країни від російської агресії, він буде підтриманий. Ми не збираємося, принаймні, я не збираюся - і така ж позиція наших депутатів, наскільки мені відомо - блокувати якісь його ініціативи тільки тому, що ми хочемо його заблокувати. Можу відповідально заявити, що всі законодавчі акти, спрямовані на посилення держави Україна, будуть підтримані", - додав Пашинський.

Нагадаємо, раніше спікер Верховної ради України Андрій Парубій заявив, що парламент визначиться з датою інавгурації Зеленського цього пленарного тижня.

Раніше також стало відомо, що команда Зеленського майже підготувала план на перші 100 днів.

 

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